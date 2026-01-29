Skifahren noch vor dem Ferienansturm: Diese Lifte und Loipen in Freiberg und Flöha sind in Betrieb

Freiberg
Die Wetterleute sagen kühle Temperaturen voraus. Beste Bedingungen, um sich auf die Piste zu wagen. Inzwischen haben sogar einige Loipen wieder geöffnet.
Skilift in Falkenau: Seit dem 23. Januar kann der Lift durchgängig betrieben werden. „Bei uns liegt guter Kunstschnee“, sagt Tilo Henkelmann. Die Rodelbahn braucht hingegen Naturschnee. Wenn der ausreichend kommt, können die Gäste auch mit dem Schlitten hinunterbrettern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.