MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter.
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter. Bild: Andreas Bauer
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter.
Eva Rößler und Johannes Freitag bretterten am Montag den Augustusburger Skihang hinunter. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Nach Schneepause: Diese Skilifte haben in Freiberg und Flöha geöffnet
Von Johanna Klix, Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geschneit hat es kaum, aber die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Hier ist am Wochenende wieder ein Ausflug auf Skiern oder mit dem Schlitten möglich.

Skilift in Falkenau: Nur vier Tage lief der Lift, bis der Hang wieder geschont werden musste. Doch diese Pause soll diese Woche enden. Zu verdanken ist dies dem Dauerfrost. „Dadurch können die Schneekanonen effektiv arbeiten“, sagt Vorstandsmitglied Tom Klädtke vom örtlichen Skiverein. Im besten Fall soll der Lift am Freitag, spätestens am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
11.01.2026
4 min.
Rodeln, Langlauf, Abfahrt: Was zwischen Flöha und Freiberg am Wochenende möglich ist – mit Karte
Das schöne Wetter nutzte auch Familie Fischer, um die Loipen in Augustusburg zu nutzen.
Kälte, Schnee und Sonnenschein sind ideal für einen sportlichen Winterausflug. Die meisten Skilifte laufen bereits und Loipen sind gespurt. Was geöffnet ist und wie viel die Tickets kosten.
Johanna Klix
11.01.2026
9 min.
Abseits vom Fichtelberg: Diese 26 Skilifte im Erzgebirge sollten Sie kennen – mit Preisen, Zeiten, Einkehr-Tipps
Skifahrer und Snowboarder sind auf der Piste in der Skiarena Eibenstock unterwegs. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
Jürgen Freitag, Katja Lippmann-Wagner
Mehr Artikel