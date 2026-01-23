Nach Schneepause: Diese Skilifte haben in Freiberg und Flöha geöffnet

Flöha
Geschneit hat es kaum, aber die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Hier ist am Wochenende wieder ein Ausflug auf Skiern oder mit dem Schlitten möglich.
Skilift in Falkenau: Nur vier Tage lief der Lift, bis der Hang wieder geschont werden musste. Doch diese Pause soll diese Woche enden. Zu verdanken ist dies dem Dauerfrost. „Dadurch können die Schneekanonen effektiv arbeiten“, sagt Vorstandsmitglied Tom Klädtke vom örtlichen Skiverein. Im besten Fall soll der Lift am Freitag, spätestens am...
