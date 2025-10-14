Mit dem Steckenpferd zum Sport: Hobby-Horsing begeistert Kinder auf Schloss Augustusburg

Auf Schloss Augustusburg wurde galoppiert, gesprungen und gelacht – doch statt echter Pferde kamen Steckenpferde zum Einsatz. Was braucht es für den Trend?

Konzentriert rennt die zehnjährige Enola Götzel über den Holzfußboden des Haferbodens auf Schloss Augustusburg. In ihren Händen hält sie ein braunes Steckenpferd, zwischen den Beinen festgeklemmt. Mit einem Satz springt sie über eine kleine Hürde – und landet sicher. Was auf den ersten Blick nach kindlichem Spiel aussieht, ist längst...