Enola Götzel hat das Ferienprogramm Hobby-Horsing auf Schloss Augustusburg getestet.
Enola Götzel hat das Ferienprogramm Hobby-Horsing auf Schloss Augustusburg getestet.
Flöha
Mit dem Steckenpferd zum Sport: Hobby-Horsing begeistert Kinder auf Schloss Augustusburg
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Schloss Augustusburg wurde galoppiert, gesprungen und gelacht – doch statt echter Pferde kamen Steckenpferde zum Einsatz. Was braucht es für den Trend?

Konzentriert rennt die zehnjährige Enola Götzel über den Holzfußboden des Haferbodens auf Schloss Augustusburg. In ihren Händen hält sie ein braunes Steckenpferd, zwischen den Beinen festgeklemmt. Mit einem Satz springt sie über eine kleine Hürde – und landet sicher. Was auf den ersten Blick nach kindlichem Spiel aussieht, ist längst...
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
26.09.2025
2 min.
Umbau für 9,1 Millionen - Kutschenmuseum feiert Neueröffnung
Der Galawagen des Sächsischen Hofes aus dem Jahr 1876/77 ist eines der Exponate im neu konzipierten Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg.
Das Kutschenmuseum in Augustusburg präsentiert sich nach einem Umbau komplett neu. Besucher können nicht nur Wagen aus mehreren Jahrhunderten besichtigen, sondern auch selbst zum Kutscher werden.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
11.06.2025
4 min.
Hobby Horsing im Landkreis Zwickau: Reiterinnen erleben Spott und haben trotzdem Spaß
Sie lieben das Hobby Horsing: Mila (von rechts), Anni, Charlotte, Magdalena und Vanessa auf der Sunny Hill Ranch in Ebersbrunn.
In Ebersbrunn gibt es eine große Reitschule, die den Trendsport Hobby Horsing anbietet. Inhaberin und Reitlehrerin Tina Fröhlich erklärt, weshalb ein Bezug zur Realität dabei wichtig ist.
Elisa Leimert
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
