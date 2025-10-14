Mit dem Steckenpferd zum Sport: Hobby-Horsing begeistert Kinder auf Schloss Augustusburg

Flöha
Auf Schloss Augustusburg wurde galoppiert, gesprungen und gelacht – doch statt echter Pferde kamen Steckenpferde zum Einsatz. Was braucht es für den Trend?
Konzentriert rennt die zehnjährige Enola Götzel über den Holzfußboden des Haferbodens auf Schloss Augustusburg. In ihren Händen hält sie ein braunes Steckenpferd, zwischen den Beinen festgeklemmt. Mit einem Satz springt sie über eine kleine Hürde – und landet sicher. Was auf den ersten Blick nach kindlichem Spiel aussieht, ist längst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.