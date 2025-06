Mit Dreschflegel und Vorheizlampe: Sommerfest der Feuerwehr Niederwiesa mit historischer Technik

Die Freiwillige Feuerwehr Niederwiesa lädt zu ihrem 29. Sommerfest ein. Dabei können die Besucher nicht nur gemeinsam feiern. Vielmehr wird auch historisches Wissen vermittelt.

In dieser Woche wurde im Feuerwehrgerätehaus in Niederwiesa eifrig das Werkzeug in die Hand genommen, der Besen geschwungen und aufgeräumt. Zudem zogen die Feuerwehrleute Lichterketten und sorgten dafür, dass der Bierwagen standsicher aufgebaut wurde. Sämtliche Aktivitäten hatten das Ziel, die große Fahrzeughalle der Freiwilligen Wehr in die...