Mit Nadel und Fantasie: Das sind die besten Faschingsideen fürs Kostüme-Update aus Augustusburg

Flöha
Im Lehngericht Augustusburg dreht sich alles um Faschingskostüme: Statt neu zu kaufen, setzt der Upcycling-Workshop auf Reparieren, Umarbeiten und kreative Ideen – mit Stoffresten und Fundstücken.
In der Faschingszeit bemühen die Narren bei der Wahl der passenden Kleidung für gewöhnlich große Ressourcen: Zeit, Material und Grips sind gefragt. Passend dazu heißt ein Upcycling-Textil-Workshop „Kostüme mit Charakter“, der gerade in der Faschingswoche im Augustusburger Lehngericht Tipps gibt. Beim Upcycling geht es ums Reparieren,...
