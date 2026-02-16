MENÜ
  • „Sie spinnt – und das ist gut so“: Lesung „Textile Frauenstimmen“ und Kleidertausch in der Schauweberei Braunsdorf

Henriette Helmstedt (l.) und Ina Goetz von Fashion Revolution Chemnitz.
Henriette Helmstedt (l.) und Ina Goetz von Fashion Revolution Chemnitz. Bild: Fashion Revolution Chemnitz
Henriette Helmstedt (l.) und Ina Goetz von Fashion Revolution Chemnitz. Bild: Fashion Revolution Chemnitz
Henriette Helmstedt (l.) und Ina Goetz von Fashion Revolution Chemnitz. Bild: Fashion Revolution Chemnitz
Flöha
„Sie spinnt – und das ist gut so“: Lesung „Textile Frauenstimmen“ und Kleidertausch in der Schauweberei Braunsdorf
Von Claudia Dohle
Lesung, Gespräch und Kleidertausch: Am 22. Februar rücken in der Schauweberei in Niederwiesa bei Chemnitz textile Frauenstimmen und nachhaltiger Modekonsum in den Mittelpunkt.

In der Historischen Schauweberei Braunsdorf heißt es am Sonntag, 22. Februar ab 14 Uhr „Sie spinnt – und das ist auch gut so.“ Unter dem Titel „Textile Frauenstimmen – heute und gestern“ steht dann eine Lesung mit Gespräch sowie ein Kleidertausch an.
