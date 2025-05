Mit Werkzeug und Handschuhen: Jugendliche vom Regenbogengymnasium Augustusburg packen in der Waldschule an

Raus aus dem Schulhaus, rein ins Grüne Klassenzimmer hieß es für Schülerinnen und Schüler in der Waldschule am Kunnerstein. In der „Ackerdemie“ stand Naturschutz auf dem Stundenplan.

Den Unterrichtsraum des Regenbogen-Gymnasiums Augustusburg haben Schüler am Mittwoch mit dem Grünen Klassenzimmer der Waldschule Am Kunnerstein getauscht. Ein Dutzend Neunt- und Zehntklässler verlegte den Profilunterricht in das vom Forstbezirk Chemnitz gepflegte Arboretum und Umgebung. „Der Praxisbesuch im Forst ordnet sich in unser Projekt... Den Unterrichtsraum des Regenbogen-Gymnasiums Augustusburg haben Schüler am Mittwoch mit dem Grünen Klassenzimmer der Waldschule Am Kunnerstein getauscht. Ein Dutzend Neunt- und Zehntklässler verlegte den Profilunterricht in das vom Forstbezirk Chemnitz gepflegte Arboretum und Umgebung. „Der Praxisbesuch im Forst ordnet sich in unser Projekt...