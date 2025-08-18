Mittelsachsen: Senior bringt andere Autofahrer in Gefahr

Flöha
Der 85-Jährige geriet mehrfach auf die Gegenfahrfahrbahn. Seine Irrfahrt endete erst am Chemnitzer Stadtrand, wo die Polizei ihn anhielt.
Ein 85 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag durch seine gefährliche Fahrweise andere in Gefahr gebracht. Wie die Polizei am Montag berichtete, war er mit seinem Corsa von Augustusburg nach Flöha gefahren, dort weiter über die Ortsumgehung Richtung Niederwiesa und schließlich über die B 173 nach Chemnitz. Auf der teils kurvenreichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.