Der Unfall ereignete sich auf der B 180 zwischen Flöha und Altenhain. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock.adobe.com
Der Unfall ereignete sich auf der B 180 zwischen Flöha und Altenhain. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock.adobe.com
Flöha
Motorradfahrer stößt zwischen Flöha und Altenhain gegen Telefonmast
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 34-Jährige nach einem Überholvorgang ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Auf der Bundesstraße 180 zwischen Flöha und Altenhain ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Telefonmast gestoßen. Der 34-jährige Motorradfahrer zog sich dabei nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu. Wie Daniela Koenig von der Pressestelle der Polizeidirektion...
