Mozart im Mondschein: Wenn der Kirchpark in Augustusburg zur Konzerthalle wird

Für das Open-Air-Klavierduett der Kaufmann-Brüder im Kirchpark der Augustusburger Stadtkirche werden am Freitagabend mehr als 1500 Besucher erwartet. Was sie erwartet und was es zu beachten gilt.

Bereits im Vorjahr war das Konzert von Pascal und Markus Kaufmann im Kirchpark Besuchermagnet. Diesmal könnten es noch mehr Zuhörer werden. Wie reagieren die Veranstalter des Augustusburger Musiksommers?Das Veranstaltungsgelände an der Stadtkirche in Augustusburg ist erweitert worden, sagt Pascal Kaufmann. Die gesamte Ostseite des Kirchparks... Bereits im Vorjahr war das Konzert von Pascal und Markus Kaufmann im Kirchpark Besuchermagnet. Diesmal könnten es noch mehr Zuhörer werden. Wie reagieren die Veranstalter des Augustusburger Musiksommers?Das Veranstaltungsgelände an der Stadtkirche in Augustusburg ist erweitert worden, sagt Pascal Kaufmann. Die gesamte Ostseite des Kirchparks...