Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Musikfestival in Oederan begeistert: So familiär war das Insects and Spiders im Schlosspark

Familienspaß mit Zwerg und Manuela beim Insects-and-Spiders-Festival in Börnichen.
Familienspaß mit Zwerg und Manuela beim Insects-and-Spiders-Festival in Börnichen. Bild: Mathias Herrmann
Familienspaß mit Zwerg und Manuela beim Insects-and-Spiders-Festival in Börnichen.
Familienspaß mit Zwerg und Manuela beim Insects-and-Spiders-Festival in Börnichen. Bild: Mathias Herrmann
Flöha
Musikfestival in Oederan begeistert: So familiär war das Insects and Spiders im Schlosspark
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wieder einmal war das Musikfestival Insects and Spiders in Börnichen bei Oederan ein Publikumsmagnet. Das kleine Festival vereint jährlich Familienfest und lokale Musikkultur.

Bei der Fülle an Veranstaltungen am Wochenende war ein kleines Festival ein besonderer Tipp: das „Insects and Spiders OpenAir Musikfestival“ in Börnichen bei Oederan. Mitten im Schlosspark gelegen, lockt die idyllische Waldbühne jährlich zahlreiche Besucher an. Doch was dieses Event so besonders macht, ist sein kleiner, feiner und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.07.2025
4 min.
„Insects and Spiders“-Festival bei Oederan: Was erwartet die Gäste dieses Jahr?
Marco Metzler vom Stadtmarketingverein Oederan ist schon in Festival-Stimmung. Die verschönerte Hütte kommt auf das Festgelände.
Alternative Rockmusik aus der Region plus Familienprogramm: Mit diesem Konzept soll der Park Börnichen zum Vibrieren gebracht werden. Einige bekannte Bands sind dabei.
Eva-Maria Hommel
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21.08.2025
3 min.
Open Air in Oederan: Das macht der „Steiger“ in Börnichen
Peter Merker und Marco Metzler (v.l.) mit den Plakaten zum Open Air in Börnichen.
Großereignis im kleinen Börnichen: Am Wochenende geht das Open Air „Insects and Spiders“ über die Waldbühne im Park. Die Macher haben sich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Ingolf Rosendahl
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
Mehr Artikel