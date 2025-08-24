Musikfestival in Oederan begeistert: So familiär war das Insects and Spiders im Schlosspark

Flöha
Wieder einmal war das Musikfestival Insects and Spiders in Börnichen bei Oederan ein Publikumsmagnet. Das kleine Festival vereint jährlich Familienfest und lokale Musikkultur.
Bei der Fülle an Veranstaltungen am Wochenende war ein kleines Festival ein besonderer Tipp: das „Insects and Spiders OpenAir Musikfestival“ in Börnichen bei Oederan. Mitten im Schlosspark gelegen, lockt die idyllische Waldbühne jährlich zahlreiche Besucher an. Doch was dieses Event so besonders macht, ist sein kleiner, feiner und...
