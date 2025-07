Musiksommer Augustusburg mit dem Abgesang einer Königin

Die Hauptorgel in der Stadtkirche erklingt am Samstag zum letzten Mal, bevor der große Umbau für die neue 360-Grad-Klangwelt beginnt.

Wer die große Hauptorgel in der Stadtkirche von Augustusburg noch einmal hören will, sollte die Gelegenheit am Sonnabend nutzen: Pascal Kaufmann wird jeweils ab 15 Uhr und ab 17 Uhr ein gut halbstündiges Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn und Antonin Dvorak spielen. Danach wird die 130 Jahre alte Orgel von Bruno und Emil Jehmlich mit...