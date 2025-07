Musiksommer in Augustusburg vor neuem Höhepunkt: 1000 Besucher wollen „Mit Mozart durch die Nacht“

Die Brüder Markus und Pascal Kaufmann spielen beim großen Open Air in der Augustusburger Innenstadt. Gibt es noch Karten?

Der Musiksommer in Augustusburg steht vor einem musikalischen Feuerwerk: Am Freitag, 18. Juli, ab 21.30 Uhr geben die Kaufmann-Brüder, Markus und Pascal, ein Konzert unter freiem Himmel im illuminierten Kirchpark der Stadtkirche. Hatten die Organisatoren noch mit Blick auf die Wetterkarte gewartet, so steht nun fest: „Das große Open Air kann...