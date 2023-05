Muskelkraft gefragt: Termin für nächste Stempelbremsen-Ausfahrt steht

Die nächste Stempelbremsen-Ausfahrt ist am 26. April 2024. Das steht nach der zweiten Auflage der Tour für Freunde historischer Fahrräder mit Start an der ehemaligen Baumwollspinnerei im Flöhaer Ortsteil Falkenau fest. Veranstalter Dr. Andreas Liebscher vom Sportmuseum Mittelsachsen mit Sitz in Falkenau freute sich über eine gestiegene...