Muttergestein des Erzgebirges zieht in die neue 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg ein

Flöha
Alles kommt vom Bergwerk her – so sehen es auch die Initiatoren der entstehenden Klangwelt Augustusburg. Jetzt werden Steine aus den Steinbrüchen Augustusburg und Leubsdorf verbaut.
Jürgen Schellig hält zwei Steine in der Hand. Der eine ist ein Porphyr. „Dieser Stein wurde vor fast 460 Jahren schon für den Bau von Schloss Augustusburg verwendet“, sagt der Grünhainichener. Jürgen Schellig, Jahrgang 1953, ist Gründungsmitglied des 360-Grad-Vereins in Augustusburg, so der Name der im Bau befindlichen Klangwelt der...
