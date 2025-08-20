Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Grünhainichener Bergbauingenieur Jürgen Schellig mit den Gesteinen des Erzgebirges, dem Gneis (links) und dem Porphyr (rechts).
Der Grünhainichener Bergbauingenieur Jürgen Schellig mit den Gesteinen des Erzgebirges, dem Gneis (links) und dem Porphyr (rechts).
Flöha
Muttergestein des Erzgebirges zieht in die neue 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg ein
Von Claudia Dohle
Alles kommt vom Bergwerk her – so sehen es auch die Initiatoren der entstehenden Klangwelt Augustusburg. Jetzt werden Steine aus den Steinbrüchen Augustusburg und Leubsdorf verbaut.

Jürgen Schellig hält zwei Steine in der Hand. Der eine ist ein Porphyr. „Dieser Stein wurde vor fast 460 Jahren schon für den Bau von Schloss Augustusburg verwendet“, sagt der Grünhainichener. Jürgen Schellig, Jahrgang 1953, ist Gründungsmitglied des 360-Grad-Vereins in Augustusburg, so der Name der im Bau befindlichen Klangwelt der...
