  • Mystery-Geschenkeboxen: FKK Frankenstein überrascht Oederaner Hospiz mit herzlicher Spende

„Als Akteure der guten Laune denken wir auch an jene, die schwere Stunden durchleben." - Karnevalistin Katrin Schönherr übergibt den Spendenbetrag an Christiane Riemer, Siegfried Stowasser und Patrizia Smolka.
Bild: Christof Heyden
„Als Akteure der guten Laune denken wir auch an jene, die schwere Stunden durchleben.“ - Karnevalistin Katrin Schönherr übergibt den Spendenbetrag an Christiane Riemer, Siegfried Stowasser und Patrizia Smolka.
„Als Akteure der guten Laune denken wir auch an jene, die schwere Stunden durchleben.“ - Karnevalistin Katrin Schönherr übergibt den Spendenbetrag an Christiane Riemer, Siegfried Stowasser und Patrizia Smolka. Bild: Christof Heyden
Flöha
Mystery-Geschenkeboxen: FKK Frankenstein überrascht Oederaner Hospiz mit herzlicher Spende
Von Christof Heyden
Frankensteiner Karnevalisten sorgen im Hospiz Oederan für eine Überraschung. Ihre Päckchen-Pack-Aktion stieß auf großes Echo.

Karnevalisten des FKK Frankenstein haben dem Hospiz Oederan einen besonderen Besuch abgestattet. Im Gepäck hatten sie eine Geldspende für die Mitglieder des Vereins Hospiz- und Palliativdienst Begleitende Hände und die Bewohner der Einrichtung. Stellvertretend übergaben Katrin Schönherr und Matthias Weiß dem Vereinsvorsitzenden Siegfried...
