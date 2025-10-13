Nach 17 Jahren Warten: Baustart in der Frankenberger Straße

Flöha
Die Kreisstraße durch den Niederwiesaer Ortsteil wird jetzt saniert und ausgebaut. Dafür haben sich der Landkreis, die Gemeinde und Versorgungsunternehmen zusammengetan. Was kommt auf die Anlieger zu?
Wenn Landrat Sven Krüger (parteilos), Bürgermeister Raik Schubert (Bürgerinitiative Niederwiesa) und Anita Wehnert, Kaufmännische Geschäftsführerin des Zweckverbandes ZWA, am Dienstag den symbolischen Baustart vollziehen, dann sehen sie schon die ersten Arbeiten. An der Brücke am Angerbach war am Montag bereits die Straße aufgerissen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.