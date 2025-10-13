Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Angerbach haben die Bauarbeiten an der Frankenberger Straße bereits begonnen.
Am Angerbach haben die Bauarbeiten an der Frankenberger Straße bereits begonnen. Bild: Ingolf Rosendahl
Flöha
Nach 17 Jahren Warten: Baustart in der Frankenberger Straße
Von Ingolf Rosendahl
Die Kreisstraße durch den Niederwiesaer Ortsteil wird jetzt saniert und ausgebaut. Dafür haben sich der Landkreis, die Gemeinde und Versorgungsunternehmen zusammengetan. Was kommt auf die Anlieger zu?

Wenn Landrat Sven Krüger (parteilos), Bürgermeister Raik Schubert (Bürgerinitiative Niederwiesa) und Anita Wehnert, Kaufmännische Geschäftsführerin des Zweckverbandes ZWA, am Dienstag den symbolischen Baustart vollziehen, dann sehen sie schon die ersten Arbeiten. An der Brücke am Angerbach war am Montag bereits die Straße aufgerissen....
