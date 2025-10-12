Nach Anschlägen: Müssen sich Mittelsachsen um ihre Weihnachtsmärkte sorgen?

Flöha
Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten in Mittelsachsen stehen in diesem Jahr besonders im Fokus. Freiberg setzt auf Anti-Terror-Sperren. Schutzkonzepte werden in manchen Orten jetzt überprüft.
Die Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten im vorigen Jahr wirft einen Schatten auf die Vorbereitungen diesjähriger Weihnachtsmärkte. In Mittelsachsen wurden schon kurz nach der Tat Sicherheitskonzepte diskutiert, für den Freiberger Christmarkt weitere Sperren aufgestellt. Nun werden in Dresden schon zusätzliche...
