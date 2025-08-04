Nach dem Ende der ersten Ausstellung im Kunstbahnhof Flöha: Wie geht es weiter?

Flöha
Mehr als 13.000 Besucher haben die erste Ausstellung im Kunstbahnhof Flöha gesehen. Viele davon haben auch das nahe Stadtzentrum erkundet - und gestaunt. Wie geht es mit der Bahnhofshalle weiter?
Das letzte Ausstellungswochenende im Kunstbahnhof Flöha hat noch einmal etwa 500 Besucher angelockt. Am Sonntag wurde der Abschluss der Ausstellung „Verstrickungen“, die seit 11. April im Kunstbahnhof in Flöha zu sehen war, gefeiert. Am Sonnabend war Bernd Schaufel zum Kaffeeplausch eingeladen und plauderte mit den Besuchern über vergangene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.