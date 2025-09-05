Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kann ein Unfall wie der in Lissabon auch bei der Drahtseilbahn in Augustusburg passieren?
Kann ein Unfall wie der in Lissabon auch bei der Drahtseilbahn in Augustusburg passieren? Bild: H. Jattke/Archiv
Kann ein Unfall wie der in Lissabon auch bei der Drahtseilbahn in Augustusburg passieren?
Kann ein Unfall wie der in Lissabon auch bei der Drahtseilbahn in Augustusburg passieren? Bild: H. Jattke/Archiv
Flöha
Nach dem Seilbahnunglück in Lissabon: Wie sicher ist die Drahtseilbahn in Augustusburg?
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unglück in der portugiesischen Hauptstadt starben am Mittwochabend 16 Menschen. Kann ein solcher Unfall auch bei der Augustusburger Drahtseilbahn passieren?

Nach dem Unfall einer historischen Standseilbahn in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mit 16 Toten und 21 Verletzten am Mittwochabend richtet sich der Blick auf die Drahtseilbahn in Augustusburg: Ist ein derart schweres Unglück auch hier möglich? „Nein“, sagt Falk Ester vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), der die Bahn seit 2016...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
04.09.2025
2 min.
Portugals Polizei: Auch ein Deutscher "wahrscheinlich" tot
Bei dem Unglück in Lissabon kamen 16 Menschen ums Leben und 21 wurden verletzt.
Mehr als einen Tag nach dem schweren Standseilbahnunglück in Lissabon verdichten sich Hinweise, dass auch ein Deutscher unter den Toten ist. Das ergibt sich laut Polizei aus den Untersuchungen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
3 min.
Lissabon: Eltern finden totgeglaubten Sohn im Krankenhaus
Bei dem schwersten Unglück dieser Art mit Standseilbahnen in Lissabon sind 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 zum Teil schwer verletzt worden.
Die portugiesische Polizei ging davon aus, dass unter den Toten des Seilbahnunglücks auch ein Deutscher war. Aber für die Eltern des Mannes gab es inmitten der Tragödie eine Erlösung.
Mehr Artikel