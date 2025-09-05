Nach dem Seilbahnunglück in Lissabon: Wie sicher ist die Drahtseilbahn in Augustusburg?

Flöha
Bei dem Unglück in der portugiesischen Hauptstadt starben am Mittwochabend 16 Menschen. Kann ein solcher Unfall auch bei der Augustusburger Drahtseilbahn passieren?
Nach dem Unfall einer historischen Standseilbahn in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mit 16 Toten und 21 Verletzten am Mittwochabend richtet sich der Blick auf die Drahtseilbahn in Augustusburg: Ist ein derart schweres Unglück auch hier möglich? „Nein“, sagt Falk Ester vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS), der die Bahn seit 2016...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.