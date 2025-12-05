Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Großer Bahnhof mit Feuerwehr in Erdmannsdorf bei der Freigabe der B 180 nach knapp fünf Jahren Bauzeit.
Großer Bahnhof mit Feuerwehr in Erdmannsdorf bei der Freigabe der B 180 nach knapp fünf Jahren Bauzeit. Bild: Matthias Behrend
Gastwirt Thomas Katzorreck ist erleichtert, dass die Sperrungen ein Ende haben.
Gastwirt Thomas Katzorreck ist erleichtert, dass die Sperrungen ein Ende haben. Bild: Knut Berger
Auch die Bauarbeiten an der B 180 in Richtung Flöha konnten am Freitag abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben werden.
Auch die Bauarbeiten an der B 180 in Richtung Flöha konnten am Freitag abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben werden. Bild: Knut Berger
Flöha
Nach fünf Jahren Sperrung: Endlich freie Fahrt auf der B 180 in Erdmannsdorf
Redakteur
Von Matthias Behrend
Erst war die Bundesstraße jahrelang ein einspuriges Nadelöhr mit einer Ampel, dann wurde knapp fünf Jahre lang gebaut. Jetzt ist die Straße im Zschopautal zwei Wochen früher fertig als geplant.

Mehr als 100 Schaulustige sind nicht alltäglich für die Freigabe einer Straßenbaustelle. Doch die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf ist keine gewöhnliche Straßenbaustelle: Knapp fünf Jahre Bauzeit und rund 10 Millionen Euro Kosten, zuvor war die Straße 15 Jahre lang ein einspuriges Nadelöhr mit einer Ampel, an der man rund...
