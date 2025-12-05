Nach fünf Jahren Sperrung: Endlich freie Fahrt auf der B 180 in Erdmannsdorf

Erst war die Bundesstraße jahrelang ein einspuriges Nadelöhr mit einer Ampel, dann wurde knapp fünf Jahre lang gebaut. Jetzt ist die Straße im Zschopautal zwei Wochen früher fertig als geplant.

Mehr als 100 Schaulustige sind nicht alltäglich für die Freigabe einer Straßenbaustelle. Doch die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf ist keine gewöhnliche Straßenbaustelle: Knapp fünf Jahre Bauzeit und rund 10 Millionen Euro Kosten, zuvor war die Straße 15 Jahre lang ein einspuriges Nadelöhr mit einer Ampel, an der man rund...