Nach Kabeldiebstahl beim Skiclub Falkenau: Vereine helfen mit Bratwurst und Glühwein

Für den Skiclub war der Diebstahl des Kupferkabels ein schwerer Schlag. Eine Benefizaktion soll zumindest den finanziellen Schaden abmildern. Und wie sieht es mit der aktuellen Skisaison aus?

In der Not stehen sie zusammen: Die Falkenauer Vereine unterstützen den örtlichen Skiclub am Sonnabend mit einer Benefizveranstaltung. Im Feuerwehrgerätehaus an der Wiesenstraße gibt es ab 17 Uhr einen Imbiss vom Grill sowie Glühwein und Musik von Zackis Notenbude. Die Einnahmen gehen an den Skiclub, der bislang vergeblich auf einen...