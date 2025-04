Nach Kritik an Augustusburger Wintertreffen: Schloss zeigt sich offen für Anregungen der Biker

Mit den Temperaturen steigt auch die Zahl der Motorradfahrer, die Schloss Augustusburg besuchen. Die können dabei bereits Wünsche äußern für einen Höhepunkt, der erst im Januar ansteht.

Fans historischer Technik kommen auch in diesem Jahr in Augustusburg auf ihre Kosten. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen hält ebenso das Veranstaltungsprogramm des Schlosses wieder mehrere Höhepunkte parat. Dazu gehört das markenoffene Tuningevent Carmeetics, das 2024 eine gelungene Premiere vor kurfürstlicher Kulisse erlebte und am 19....