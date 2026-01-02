Flöha
Ein achtjähriger Junge ist am Dienstag mit einem Kunststoff-Rutscher über den unteren Begrenzungswall geflogen und hat sich dabei verletzt.
Bei einem Unfall am Rodelhang in Augustusburg ist am Dienstag ein achtjähriger Junge verletzt worden. Die Feuerwehr war im Einsatz und der Junge wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
