Am Rodelhang in Augustusburg kam es zu einem Unfall, bei dem ein Junge verletzt wurde.
Am Rodelhang in Augustusburg kam es zu einem Unfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Bild: A. Bauer/Archiv
Am Rodelhang in Augustusburg kam es zu einem Unfall, bei dem ein Junge verletzt wurde.
Bild: A. Bauer/Archiv
Flöha
Nach Rodel-Unfall in Augustusburg: Skihang-Betreiber bekräftigt Plaste-Schlitten-Verbot
Redakteur
Von Matthias Behrend
Ein achtjähriger Junge ist am Dienstag mit einem Kunststoff-Rutscher über den unteren Begrenzungswall geflogen und hat sich dabei verletzt.

Bei einem Unfall am Rodelhang in Augustusburg ist am Dienstag ein achtjähriger Junge verletzt worden. Die Feuerwehr war im Einsatz und der Junge wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
