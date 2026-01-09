Nach Stromkabel-Havarie: Erdmannsdorfer Straße in Flöha voll gesperrt

Flöha
Die Reparatur des defekten Kabels soll voraussichtlich bis Sonntag dauern.
Die Erdmannsdorfer Straße (B 180) in Flöha ist in Höhe Fritz-Heckert-Straße kurzfristig voraussichtlich bis Sonntag voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Schaden an einer unterirdisch verlegten 10-Kilovolt-Stromleitung, der repariert werden muss. Die Störungsstelle befindet sich nach Auskunft von David Köster, Pressesprecher der...
