Die B180 in Flöha ist in Höhe Fritz-Heckert-Straße voll gesperrt. Bild: Symbolfoto: stock.adobe.com
Die B180 in Flöha ist in Höhe Fritz-Heckert-Straße voll gesperrt. Bild: Symbolfoto: stock.adobe.com
Flöha
Nach Stromkabel-Havarie: Erdmannsdorfer Straße in Flöha voll gesperrt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Die Reparatur des defekten Kabels soll voraussichtlich bis Sonntag dauern.

Die Erdmannsdorfer Straße (B 180) in Flöha ist in Höhe Fritz-Heckert-Straße kurzfristig voraussichtlich bis Sonntag voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Schaden an einer unterirdisch verlegten 10-Kilovolt-Stromleitung, der repariert werden muss. Die Störungsstelle befindet sich nach Auskunft von David Köster, Pressesprecher der...
