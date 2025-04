Netto-Neubau in Flöha: Das Eröffnungsdatum steht fest

In Rekordzeit hat der Marken-Discounter den Neubau an der Bahnhofstraße in Flöha hochgezogen. Die Eröffnung erfolgt nun früher als geplant.

Das Eröffnungsdatum für den Netto-Neubau in Flöha steht fest. Nach nur acht Monaten Bauzeit eröffnet der neue und größere Markt an der Bahnhofstraße am 6. Mai. Der neue Netto-Markt ist mit rund 1000 Quadratmetern Handelsfläche um gut 100 Quadratmeter größer als das alte Markt-Gebäude an gleicher Stelle, das 2008 eröffnet worden war und... Das Eröffnungsdatum für den Netto-Neubau in Flöha steht fest. Nach nur acht Monaten Bauzeit eröffnet der neue und größere Markt an der Bahnhofstraße am 6. Mai. Der neue Netto-Markt ist mit rund 1000 Quadratmetern Handelsfläche um gut 100 Quadratmeter größer als das alte Markt-Gebäude an gleicher Stelle, das 2008 eröffnet worden war und...