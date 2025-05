Neues Zentrum von Flöha: Platz für den Weihnachtsbaum ist schon reserviert

Die Stadtverwaltung Flöha hatte zum Baustellenplausch in die Alte Baumwolle eingeladen. Zahlreiche Gäste warfen dabei auch einen Blick in den Oederaner Bau und erfuhren, warum in Flöha die Spinnerei zweideutig zu verstehen ist.

Beim Blick auf den künftigen Marktplatz von Flöha muss der Laie derzeit noch etwas Phantasie entwickeln, um sich den finalen Zustand des Areals vorstellen zu können. Andre Stefan hat als Fachmann hingegen einen klareren Blick auf die Fläche. „Dort, wo im Moment die Abdeckplane zusammengerollt liegt, wird die Halterung für den Weihnachtsbaum... Beim Blick auf den künftigen Marktplatz von Flöha muss der Laie derzeit noch etwas Phantasie entwickeln, um sich den finalen Zustand des Areals vorstellen zu können. Andre Stefan hat als Fachmann hingegen einen klareren Blick auf die Fläche. „Dort, wo im Moment die Abdeckplane zusammengerollt liegt, wird die Halterung für den Weihnachtsbaum...