Neuigkeiten aus dem Pflegeheim: Seniorenhaus in Augustusburg lädt Besucher ein

Flöha
Nach langer Pause gibt es erstmals wieder einen Tag der offenen Tür im Seniorenhaus in Augustusburg. Das Programm bietet Fachvorträge, Rundgänge und viel Information.
Erstmals nach langer Pause wird es am 6. September im Seniorenhaus in Augustusburg wieder einen Tag der offenen Tür geben. Ab 10 Uhr sind regelmäßige Führungen durch die Betreuungseinrichtung geplant, weiterhin wird es drei Fachvorträge geben. Ab 10.30 Uhr geht es dabei um das Thema Organspende, ab 11.30 Uhr um alternative Bestattungen und ab...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.