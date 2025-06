Nicht olympisch, aber lustig: Das war die Welt(en)meisterschaft in Oederan

Zum 9. Mal haben sich Oederaner Vereine einen Wettstreit geliefert. Dabei ging es unter anderem darum, wie der Sack ins Mauseloch kommt.

Heraus zum Drei-Disziplinen-Vergleich! So lautete am Samstag in Oederan die Devise. Sackzielschmeißen ins Mauseloch, Balancierwerfen auf ein Holzpendel und Tischtennisball-Käsebrett-Ziehen standen auf dem Programm. Allesamt Disziplinen, die Geschicklichkeit, Koordinationsvermögen und Augenmaß verlangten. Jeweils zwei Starter traten für sechs...