Niederwiesa feiert wieder Neujahrsempfang und zeichnet engagierte Bürger aus

Im Zeichen des Ehrenamtes stand der Neujahrsempfang in Niederwiesa. Geehrt wurden Damen und Herren, die nicht auf die Uhr oder die Brieftasche schauen, sondern sich einfach so für andere einsetzen.

Wegen Corona und den anderen Zumutungen der jüngsten Vergangenheit musste Niederwiesa sieben Jahre pausieren. Doch nun luden Bürgermeister Raik Schubert und die Gemeinde wieder zum Neujahrsempfang. Im Rugs-Hotel am Schlosspark Lichtenwalde wurde zünftig gefeiert. Dabei: Landrat Sven Krüger, Landtagsabgeordnete Romy Penz, Schuberts Amtskollegen...