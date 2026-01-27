MENÜ
Bürgermeister Raik Schubert und die Geehrten Günter Schindler, Ralf Péus, Gunhild Nitzsche, Frank Heinitz, Matthias Miesel (v.l.).
Bürgermeister Raik Schubert und die Geehrten Günter Schindler, Ralf Péus, Gunhild Nitzsche, Frank Heinitz, Matthias Miesel (v.l.). Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Neujahrsempfang hatte die Gemeinde Niederwiesa ins Rugs-Hotel am Schlosspark Lichtenwalde eingeladen.
Zum Neujahrsempfang hatte die Gemeinde Niederwiesa ins Rugs-Hotel am Schlosspark Lichtenwalde eingeladen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Fünf Geehrte durften sich ins Ehrenbuch der Gemeinde eintragen.
Fünf Geehrte durften sich ins Ehrenbuch der Gemeinde eintragen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Der CCB zeigte Ausschnitte aus seinem Programm zum 45-jährigen Bestehen in diesem Jahr.
Der CCB zeigte Ausschnitte aus seinem Programm zum 45-jährigen Bestehen in diesem Jahr. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bürgermeister, Landrat und Abgeordnete lauschten den Laudatoren.
Bürgermeister, Landrat und Abgeordnete lauschten den Laudatoren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Pavlo Dushchak am Akkordeon.
Pavlo Dushchak am Akkordeon. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittelsachsens Landrat Sven Krüger warb für das Ehrenamt.
Mittelsachsens Landrat Sven Krüger warb für das Ehrenamt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Flöha
Niederwiesa feiert wieder Neujahrsempfang und zeichnet engagierte Bürger aus
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Zeichen des Ehrenamtes stand der Neujahrsempfang in Niederwiesa. Geehrt wurden Damen und Herren, die nicht auf die Uhr oder die Brieftasche schauen, sondern sich einfach so für andere einsetzen.

Wegen Corona und den anderen Zumutungen der jüngsten Vergangenheit musste Niederwiesa sieben Jahre pausieren. Doch nun luden Bürgermeister Raik Schubert und die Gemeinde wieder zum Neujahrsempfang. Im Rugs-Hotel am Schlosspark Lichtenwalde wurde zünftig gefeiert. Dabei: Landrat Sven Krüger, Landtagsabgeordnete Romy Penz, Schuberts Amtskollegen...
