Nur der Hahn darf am Montag nicht krähen: Fünf Tipps für das lange Wochenende in Mittelsachsen

So etwas sieht man nicht alle Tage: Das Wasserkraftwerk Mittweida lädt ein zum Tag der erneuerbaren Energien am Samstag. Bei der Kraftwerkstour kommen Besucher mit Fachleuten ins Gespräch, erfahren mehr über die Projekte des Energiedienstleisters Envia zu erneuerbaren Energien und Wasserstoff, sehen aber auch, wie an der Zschopau seit mehr 100...