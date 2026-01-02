MENÜ
Größter Motorradparkplatz Mittelsachsens: Der Schlosshof in Augustusburg wird am 10. Januar wieder zum Treffpunkt der winterharten Motorradfahrer.
Größter Motorradparkplatz Mittelsachsens: Der Schlosshof in Augustusburg wird am 10. Januar wieder zum Treffpunkt der winterharten Motorradfahrer. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Blitz und Donner: Das Feuerwerk war auch 2025 der Höhepunkt beim Talsperrenfest in Kriebstein mit insgesamt rund 10.000 Besuchern.
Blitz und Donner: Das Feuerwerk war auch 2025 der Höhepunkt beim Talsperrenfest in Kriebstein mit insgesamt rund 10.000 Besuchern. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Freches Früchtchen: Die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler kam 2025 als Erdbeere nach Penig.
Freches Früchtchen: Die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler kam 2025 als Erdbeere nach Penig. Bild: Mario Hösel/Archiv
Begeisterung für Tradition: Die Bergparade ist alljährlich ein Besuchermagnet beim Bergstadtfest in Freiberg, dem größten Volksfest in Mittelsachsen.
Begeisterung für Tradition: Die Bergparade ist alljährlich ein Besuchermagnet beim Bergstadtfest in Freiberg, dem größten Volksfest in Mittelsachsen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Flöha
Wo in Mittelsachsen 2026 die Post abgeht
Redakteur
Von Matthias Behrend
Die Veranstaltungskalender in den Städten und Gemeinden sind gut gefüllt. Die „Freie Presse“ hat Tipps für die eigene Terminplanung in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.

Im Schloss Augustusburg werden sich am zweiten Januar-Wochenende wieder die winterharten Motorradfahrer treffen. Das 53. Wintertreffen der Motorradfahrer findet am 10. Januar statt. Trotz des spürbaren Rückgangs der Teilnehmer- und Besucherzahlen bleibt die Veranstaltung ein Treffpunkt für Motorradfahrer und Zweiradfreunde mit Zeit für...
