Wo in Mittelsachsen 2026 die Post abgeht

Die Veranstaltungskalender in den Städten und Gemeinden sind gut gefüllt. Die „Freie Presse“ hat Tipps für die eigene Terminplanung in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.

Im Schloss Augustusburg werden sich am zweiten Januar-Wochenende wieder die winterharten Motorradfahrer treffen. Das 53. Wintertreffen der Motorradfahrer findet am 10. Januar statt. Trotz des spürbaren Rückgangs der Teilnehmer- und Besucherzahlen bleibt die Veranstaltung ein Treffpunkt für Motorradfahrer und Zweiradfreunde mit Zeit für...