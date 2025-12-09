Oederan: 2000 Lose auf Weihnachtsmarkt-Tombola verkauft

Der Erlös kommt Projekten im Stadtmarketing und im Sport zugute.

Der Stadtmarketingverein Oederan hat auf seiner Tombola zum Weihnachtsmarkt in der Stadt des Klein Erzgebirge am Wochenende 2000 Lose zu je einem Euro verkauft. „Unser Partner war dabei der Verein zur Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports in Oederan und Umgebung“, teilt Marco Metzler vom Stadtmarketingverein mit. Der Erlös werde...