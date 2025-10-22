Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem Unfall musste die Polizei in den Oederaner Ortsteil Hartha ausrücken.
Zu einem Unfall musste die Polizei in den Oederaner Ortsteil Hartha ausrücken. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Zu einem Unfall musste die Polizei in den Oederaner Ortsteil Hartha ausrücken.
Zu einem Unfall musste die Polizei in den Oederaner Ortsteil Hartha ausrücken. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Flöha
Oederan: Angetrunken gegen Leitpfosten und Baum gefahren
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unfall war Alkohol im Spiel. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Am Baum endete die Fahrt für einen angetrunkenen Fahrer im Oederaner Ortsteil Hartha. Laut Polizei befuhr der Fahrer eines Pkw Chevrolet am Dienstag die S 201 aus Richtung „Räuberschänke“ in Richtung Oederan. Kurz nach der Kreuzung „Zur Räuberschänke“ (S 203) kam das Auto nach rechts von der S 201 ab, fuhr in den und kollidierte mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
1 min.
Memmendorf: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt
Einen schweren Unfall gab es in Memmendorf.
Bei dem Zusammenstoß auf der S 201 bei Oederan entsteht erheblicher Sachschaden.
Heiko Hößler
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
30.09.2025
1 min.
Oederan: Pkw überschlägt sich
Die Polizei ist zu einem Unfall nach Oederan gerufen worden.
Ein schwerer Unfall im Oederaner Ortsteil Breitenau führte zu einem hohen Sachschaden. Ein 74-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt.
Stephan Lorenz
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel