Oederan: Angetrunken gegen Leitpfosten und Baum gefahren

Bei dem Unfall war Alkohol im Spiel. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Am Baum endete die Fahrt für einen angetrunkenen Fahrer im Oederaner Ortsteil Hartha. Laut Polizei befuhr der Fahrer eines Pkw Chevrolet am Dienstag die S 201 aus Richtung „Räuberschänke“ in Richtung Oederan. Kurz nach der Kreuzung „Zur Räuberschänke“ (S 203) kam das Auto nach rechts von der S 201 ab, fuhr in den und kollidierte mit...