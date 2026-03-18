Oederan: Unfall an der Räuberschänke Hartha – Fahrerin verletzt

Bei einem Unfall an einer Kreuzung bei der „Räuberschänke“ wurde eine Fahrerin verletzt. Der Schaden liegt bei rund 25.000 Euro. Was bekannt ist.

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Staatsstraßen 203 und 201 bei der Gaststätte „Räuberschänke“ in Oederan den Berufsverkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Suzuki die S 203 aus Richtung Frankenberg, als sie auf der Kreuzung mit einem von einem 53-Jährigen gelenkten,... Ein Unfall hat am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Staatsstraßen 203 und 201 bei der Gaststätte „Räuberschänke“ in Oederan den Berufsverkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Suzuki die S 203 aus Richtung Frankenberg, als sie auf der Kreuzung mit einem von einem 53-Jährigen gelenkten,...