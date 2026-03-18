MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall ereignete sich an der Kreuzung S 203/S 201 bei Oederan. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt.
Ein Unfall ereignete sich an der Kreuzung S 203/S 201 bei Oederan. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt. Foto: SPM Gruppe
Ein Unfall ereignete sich an der Kreuzung S 203/S 201 bei Oederan. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt.
Ein Unfall ereignete sich an der Kreuzung S 203/S 201 bei Oederan. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt. Foto: SPM Gruppe
Flöha
Oederan: Unfall an der Räuberschänke Hartha – Fahrerin verletzt
Von Erik Frank Hoffmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Unfall an einer Kreuzung bei der „Räuberschänke“ wurde eine Fahrerin verletzt. Der Schaden liegt bei rund 25.000 Euro. Was bekannt ist.

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Staatsstraßen 203 und 201 bei der Gaststätte „Räuberschänke“ in Oederan den Berufsverkehr behindert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Suzuki die S 203 aus Richtung Frankenberg, als sie auf der Kreuzung mit einem von einem 53-Jährigen gelenkten,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.03.2026
1 min.
Erneut Unfall an der „Räuberschänke“: Junge Frau bei Kollision verletzt
Bei einem Unfall an der „Räuberschänke“ in Hartha ist eine Frau verletzt worden.
Die Kreuzung an der „Räuberschänke“ musste nach dem Unfall am Sonnabend zeitweise gesperrt werden.
Matthias Behrend
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
17.03.2026
1 min.
Unfall in Frankenberg: Auto beschädigt Ampel und fährt einfach weiter
Ein Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Mittweidaer Straße in Frankenberg.
Ein Unfall an der Kreuzung der Staatsstraße 202 mit der B169 ereignete sich am Montagabend in Frankenberg.
Heike Hubricht, Erik-Frank Hoffmann
15:38 Uhr
3 min.
Niedersachsens Linke weist Antisemitismus-Vorwurf zurück
Ein Beschluss der Linke Niedersachsen zum Nahostkonflikt sorgt für Diskussionen. (Archivbild)
Nach scharfer Kritik verteidigt Niedersachsens Linke ihren Beschluss zum Nahostkonflikt. Wie die Landeschefs das umstrittene Papier begründen.
11:30 Uhr
2 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die alteingesessene Brauerei hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich war die Firma mit einem neuen Bier für die Handelskette Rewe an den Start gegangen.
Jan-Dirk Franke
15:40 Uhr
4 min.
Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel