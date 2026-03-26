Vorfahrt-Falle an der „Räuberschänke“ in Oederan: Wird die Unfallkommission aktiv?

Flöha
Seit Jahresanfang hat es in Hartha zwei ähnliche Unfälle mit Verletzten gegeben. Bislang wird die Beschilderung als ausreichend angesehen. Aber lässt sich vielleicht die Aufmerksamkeit schärfen?
Die Unfallkommission des Landkreises wird sich erneut mit der Kreuzung an der „Räuberschänke“ beschäftigen. Direkt an der Ausflugsgaststätte treffen zwei Staatsstraßen aufeinander - die S 203, die von Oberschöna über Hartha nach Langenstriegis und Frankenberg führt und die vorfahrtsberechtigte S 201, die Oederan und Hainichen...
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