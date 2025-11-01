Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Oederan: Die Welt der erzgebirgischen Miniaturen geht in die Winterpause - Bilder von der großen Häuserabfahrt

Michael Keller (links) und Christopher Müller demontieren das Gasthaus Grüne Tanne.
Michael Keller (links) und Christopher Müller demontieren das Gasthaus Grüne Tanne. Bild: Christof Heyden
Michael Keller (links) und Christopher Müller demontieren das Gasthaus Grüne Tanne.
Michael Keller (links) und Christopher Müller demontieren das Gasthaus Grüne Tanne. Bild: Christof Heyden
 12 Bilder
Flöha
Oederan: Die Welt der erzgebirgischen Miniaturen geht in die Winterpause - Bilder von der großen Häuserabfahrt
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Holzfiguren stehen still, die Gartenbahnen haben ihr Ziel erreicht und die Wasserräder klappern nicht mehr – in der Miniaturwelt Klein Erzgebirge zieht Ruhe ein.

Am Tag nach dem Finale der Saison 2025 ging es am Sonnabend im Oederaner Klein Erzgebirge an das große Abbauen der Freiluftanlage Heimatberg. Rund 30 Vereinsfreunde und freiwillige Helfer begannen, 220 Modelle zu demontieren. Diese wiederum bestehen oft aus vielen Einzelteilen. Zudem werden auch über 1200 Holzfiguren, Tiere, Fahrzeuge, Boote,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
18.08.2025
3 min.
Der Kurfürst staunt über die Rekordzeit: Die neue Augustusburg entsteht binnen eines Tages
Jörg Uhlig setzt die Dachkappe auf einen der vier Türme.
Statt vier Jahre wie das Original dauerte der Aufbau des neuen Modells der Augustusburg nur einen Tag. Die Krone des Erzgebirges ist ein Glanzstück in der Miniaturschauanlage in Oederan.
Christof Heyden
17:35 Uhr
3 min.
Leipzig schafft mit Sieg gegen Stuttgart einen Startrekord
Yan Diomande (l-r), Castello Lukeba, Assan Ouédraogo und Romulo jubeln nach dem 1:0.
Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen gegen Stuttgart geht Leipzig wieder als Sieger vom Platz. Coach Werner schafft mit RB dadurch einen Bestwert.
Frank Kastner, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
12.10.2025
1 min.
Oederaner läuten Saisonfinale für Klein-Erzgebirge ein
Noch wenige Tage hat das Klein-Erzgebirge seine Tore geöffnet, bevor mit der Häuserabfahrt die Saison 2025 für die bekannte Miniaturschauanlage endet.
Christof Heyden
Mehr Artikel