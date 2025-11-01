Oederan: Die Welt der erzgebirgischen Miniaturen geht in die Winterpause - Bilder von der großen Häuserabfahrt

Die Holzfiguren stehen still, die Gartenbahnen haben ihr Ziel erreicht und die Wasserräder klappern nicht mehr – in der Miniaturwelt Klein Erzgebirge zieht Ruhe ein.

Am Tag nach dem Finale der Saison 2025 ging es am Sonnabend im Oederaner Klein Erzgebirge an das große Abbauen der Freiluftanlage Heimatberg. Rund 30 Vereinsfreunde und freiwillige Helfer begannen, 220 Modelle zu demontieren. Diese wiederum bestehen oft aus vielen Einzelteilen. Zudem werden auch über 1200 Holzfiguren, Tiere, Fahrzeuge, Boote,...