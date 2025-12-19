Oederan: Lessingstraße für 700.000 Euro ausgebaut

Es ist Oederans größtes Straßenbauvorhaben in diesem Jahr: Seit Juni wurde in der Lessingstraße gebaut. 700.000 Euro flossen in Fahrbahn, Parkplätze und Gehweg. Nun sind die 300 Meter fertig.

Rechtzeitig vor der Winterpause gibt es in Oederan angesichts des größten Vorhabens des Jahres zufriedene Gesichter. „Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit", so Oederans Bauamtsleiterin Petra Wolf. „Auch alle Versorgungsträger haben gut mitgemacht." Es habe während der Bauzeit in der Lessingstraße...