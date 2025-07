Oederan: Orgelkonzert zur Mittagszeit

Kantorin Carola Kowal-Jurke spielt Donnerstag, 24. Juli, 12 Uhr in der Oederaner Stadtkirche. Was wird geboten?

Oederan.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde lädt am Donnerstag, 24. Juli, 12 Uhr wieder zu einer musikalischen Auszeit in der Tagesmitte ein. Kantorin Carola Kowal-Jurke wird zur Orgelmusik zur Mittagszeit in Oederan ein 30-minütiges Konzert an der Silbermannorgel in der Stadtkirche spielen. Auf dem Programm stehen Johann Pachelbels (1653-1706) „Es ist das Heil uns kommen her“, J. S. Bachs (1685-1750) „Schmücke dich, o liebe Seele“ BWV 654, John Readings (1685-1764) „Trumpet Air“, Bach trifft Vivaldi: Largo (Siciliano) aus Orgelkonzert d-Moll/nach Concerto grosso Op. 3 Nr. 11 von Antonio Vivaldi und Helmut Michael Brands (*1959) „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ – nach Bach BWV 538. Der Eintritt zum Konzert ist frei. (fp)