  • Oederan würdigt seine stillen Helden: Ehrenamtler sorgen für Lichtblicke in hektischen Zeiten

Hommage an die Ehrenamtler: Zauberkünstler Jan Vork, alias Paperman, gestaltete aus einem großen Bogen sekundenschnell papierreißend das Motto Ehrenamt.
Hommage an die Ehrenamtler: Zauberkünstler Jan Vork, alias Paperman, gestaltete aus einem großen Bogen sekundenschnell papierreißend das Motto Ehrenamt. Bild: Christof Heyden
Die Geehrten 2025: Frank Naumann, Christine Conseil und Manfred Birnitzer, v.l., sind als Ehrenamtler ausgezeichnet worden.
Die Geehrten 2025: Frank Naumann, Christine Conseil und Manfred Birnitzer, v.l., sind als Ehrenamtler ausgezeichnet worden. Bild: Christof Heyden
Devise „Kann ich nicht - gibt es nicht“: Gute Stimmung beim Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt Oederan: Manfred Birnitzer (r.) neben Bürgermeister Steffen Schneider.
Devise „Kann ich nicht - gibt es nicht“: Gute Stimmung beim Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt Oederan: Manfred Birnitzer (r.) neben Bürgermeister Steffen Schneider. Bild: Christof Heyden
Christine Conseil (mit Bürgermeister Steffen Schneider) gehört zu den guten Seelen des Hospiz- und Palliativdienstes Begleitende Hände in Oederan.
Christine Conseil (mit Bürgermeister Steffen Schneider) gehört zu den guten Seelen des Hospiz- und Palliativdienstes Begleitende Hände in Oederan. Bild: Christof Heyden
Fußball in Oederan ist mit seinem Namen verbunden: Frank Naumann bei der Auszeichnung durch Bürgermeister Steffen Schneider.
Fußball in Oederan ist mit seinem Namen verbunden: Frank Naumann bei der Auszeichnung durch Bürgermeister Steffen Schneider. Bild: Christof Heyden
Zum Auftakt wurden alle elf Nominierten mit einer kleinen Anerkennung gewürdigt.
Zum Auftakt wurden alle elf Nominierten mit einer kleinen Anerkennung gewürdigt. Bild: Christof Heyden
Flöha
Oederan würdigt seine stillen Helden: Ehrenamtler sorgen für Lichtblicke in hektischen Zeiten
Von Christof Heyden
Ehrenamtler prägen das Stadtleben: Zur Feierstunde hatten die Oederaner die Qual der Wahl unter elf Nominierten und wählten stellvertretend eine Frau und zwei Männer für eine Auszeichnung aus.

Drei von elf besonders engagierten Ehrenamtlern hat die Stadt Oederan ausgezeichnet. Die Auswahl war schwierig, wie Bürgermeister Steffen Schneider zur Feierstunde im Bürgersaal einräumte: „Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn Ehrenamtler bringen sich im Verbund unseres Stadtlebens an vielen Punkten ein.“ Ohne ihren Einsatz würde vieles...
