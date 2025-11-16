Oederan würdigt seine stillen Helden: Ehrenamtler sorgen für Lichtblicke in hektischen Zeiten

Ehrenamtler prägen das Stadtleben: Zur Feierstunde hatten die Oederaner die Qual der Wahl unter elf Nominierten und wählten stellvertretend eine Frau und zwei Männer für eine Auszeichnung aus.

Drei von elf besonders engagierten Ehrenamtlern hat die Stadt Oederan ausgezeichnet. Die Auswahl war schwierig, wie Bürgermeister Steffen Schneider zur Feierstunde im Bürgersaal einräumte: „Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn Ehrenamtler bringen sich im Verbund unseres Stadtlebens an vielen Punkten ein.“ Ohne ihren Einsatz würde vieles... Drei von elf besonders engagierten Ehrenamtlern hat die Stadt Oederan ausgezeichnet. Die Auswahl war schwierig, wie Bürgermeister Steffen Schneider zur Feierstunde im Bürgersaal einräumte: „Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn Ehrenamtler bringen sich im Verbund unseres Stadtlebens an vielen Punkten ein.“ Ohne ihren Einsatz würde vieles...