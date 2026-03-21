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Lisa, Matthias, Xenia, Katja und Niclas Fleck (von links) waren beim Osterbrunnenfest in Oederan aktiv dabei.
Lisa, Matthias, Xenia, Katja und Niclas Fleck (von links) waren beim Osterbrunnenfest in Oederan aktiv dabei. Foto: Knut Berger
Elvis lebt! Der „King“ trat beim Osterbrunnenfest in Oederan auf.
Elvis lebt! Der „King“ trat beim Osterbrunnenfest in Oederan auf. Foto: Knut Berger
Eine Wurst bitte! Der einheimische Gastwirt Thomas Ufer bot mit seinem Team Bratwurst an.
Eine Wurst bitte! Der einheimische Gastwirt Thomas Ufer bot mit seinem Team Bratwurst an. Foto: Knut Berger
Lisa, Matthias, Xenia, Katja und Niclas Fleck (von links) waren beim Osterbrunnenfest in Oederan aktiv dabei.
Lisa, Matthias, Xenia, Katja und Niclas Fleck (von links) waren beim Osterbrunnenfest in Oederan aktiv dabei. Foto: Knut Berger
Elvis lebt! Der „King“ trat beim Osterbrunnenfest in Oederan auf.
Elvis lebt! Der „King“ trat beim Osterbrunnenfest in Oederan auf. Foto: Knut Berger
Eine Wurst bitte! Der einheimische Gastwirt Thomas Ufer bot mit seinem Team Bratwurst an.
Eine Wurst bitte! Der einheimische Gastwirt Thomas Ufer bot mit seinem Team Bratwurst an. Foto: Knut Berger
Flöha
Osterbrunnenfest in Oederan: Lebt Elvis doch noch?
Von Knut Berger
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Die neunte Auflage hat gezeigt: Das Oederaner Osterbrunnenfest wächst seit Jahren stetig. am Sonnabend war auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus sogar ein ganz besonderer Sänger zu Gast.

So mancher Musikfan ist sich nach wie vor sicher. Elvis lebt! Diese Theorie bekam am Samstag neue Nahrung, als beim Osterbrunnenfest in Oederan der „King of Rock ‘n‘ Roll“ auftrat. Natürlich handelte es sich nicht um das bereits 1977 verstorbene Original. Vielmehr war ein Double in die Rolle von Presley geschlüpft.
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