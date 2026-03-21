Osterbrunnenfest in Oederan: Lebt Elvis doch noch?

Die neunte Auflage hat gezeigt: Das Oederaner Osterbrunnenfest wächst seit Jahren stetig. am Sonnabend war auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus sogar ein ganz besonderer Sänger zu Gast.

So mancher Musikfan ist sich nach wie vor sicher. Elvis lebt! Diese Theorie bekam am Samstag neue Nahrung, als beim Osterbrunnenfest in Oederan der „King of Rock ‘n‘ Roll“ auftrat. Natürlich handelte es sich nicht um das bereits 1977 verstorbene Original. Vielmehr war ein Double in die Rolle von Presley geschlüpft. So mancher Musikfan ist sich nach wie vor sicher. Elvis lebt! Diese Theorie bekam am Samstag neue Nahrung, als beim Osterbrunnenfest in Oederan der „King of Rock ‘n‘ Roll“ auftrat. Natürlich handelte es sich nicht um das bereits 1977 verstorbene Original. Vielmehr war ein Double in die Rolle von Presley geschlüpft.