2000 Eier, Musik und Flohmarkt: Oederan lädt zum Osterbrunnenfest

In Oederan ist der Osterbrunnen wieder der Blickfang der Innenstadt. Am Sonnabend steigt dort das neunte Osterbrunnenfest mit Bühnenprogramm, Angeboten für Kinder und einer neuen Attraktion zum Stöbern.

Der Oederaner Osterbrunnen steht wieder – und mit ihm wächst die Vorfreude auf das Fest in der Innenstadt. Am Sonnabend, 21. März, steigt von 12 bis 17 Uhr zum neunten Mal das Osterbrunnenfest. Familien erwartet ein Nachmittag mit Musik, Tanz, Flohmarkt und Angeboten für Kinder. Der Oederaner Osterbrunnen steht wieder – und mit ihm wächst die Vorfreude auf das Fest in der Innenstadt. Am Sonnabend, 21. März, steigt von 12 bis 17 Uhr zum neunten Mal das Osterbrunnenfest. Familien erwartet ein Nachmittag mit Musik, Tanz, Flohmarkt und Angeboten für Kinder.