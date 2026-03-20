2000 Eier, Musik und Flohmarkt: Oederan lädt zum Osterbrunnenfest

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Sorgen für Brunnenschmuck: Cornelia Naumann, Mirko Kallweit, Thomas Ufer, Mike Naumann und Kristian Schulze (v.l.).
Sorgen für Brunnenschmuck: Cornelia Naumann, Mirko Kallweit, Thomas Ufer, Mike Naumann und Kristian Schulze (v.l.). Foto: C. Heyden
Cornelia und Mike Naumann bringen einen Osterhasen als Brunnenschmuck an.
Cornelia und Mike Naumann bringen einen Osterhasen als Brunnenschmuck an. Foto: Christof Heyden
Prüfender Blick auf die Dekoeier - Mirko Kallweit checkt die Schmuckteile.
Prüfender Blick auf die Dekoeier - Mirko Kallweit checkt die Schmuckteile. Foto: Christof Heyden
Eier aus dem Sack: 2000 Exemplare warten darauf, den Brunnen in Oederan zu schmücken.
Eier aus dem Sack: 2000 Exemplare warten darauf, den Brunnen in Oederan zu schmücken. Foto: Christof Heyden
Cornelia Naumann zupft die Schleife eines Osterhasen in Form.
Cornelia Naumann zupft die Schleife eines Osterhasen in Form. Foto: Christof Heyden
Jedes Ei gilt wird sicher an der Schmuckkette befestigt - Mike Naumann in Aktion.
Jedes Ei gilt wird sicher an der Schmuckkette befestigt - Mike Naumann in Aktion. Foto: Christof Heyden
Sorgen für Brunnenschmuck: Cornelia Naumann, Mirko Kallweit, Thomas Ufer, Mike Naumann und Kristian Schulze (v.l.).
Sorgen für Brunnenschmuck: Cornelia Naumann, Mirko Kallweit, Thomas Ufer, Mike Naumann und Kristian Schulze (v.l.). Foto: C. Heyden
Cornelia und Mike Naumann bringen einen Osterhasen als Brunnenschmuck an.
Cornelia und Mike Naumann bringen einen Osterhasen als Brunnenschmuck an. Foto: Christof Heyden
Prüfender Blick auf die Dekoeier - Mirko Kallweit checkt die Schmuckteile.
Prüfender Blick auf die Dekoeier - Mirko Kallweit checkt die Schmuckteile. Foto: Christof Heyden
Eier aus dem Sack: 2000 Exemplare warten darauf, den Brunnen in Oederan zu schmücken.
Eier aus dem Sack: 2000 Exemplare warten darauf, den Brunnen in Oederan zu schmücken. Foto: Christof Heyden
Cornelia Naumann zupft die Schleife eines Osterhasen in Form.
Cornelia Naumann zupft die Schleife eines Osterhasen in Form. Foto: Christof Heyden
Jedes Ei gilt wird sicher an der Schmuckkette befestigt - Mike Naumann in Aktion.
Jedes Ei gilt wird sicher an der Schmuckkette befestigt - Mike Naumann in Aktion. Foto: Christof Heyden
Flöha
2000 Eier, Musik und Flohmarkt: Oederan lädt zum Osterbrunnenfest
Von Knut Berger
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In Oederan ist der Osterbrunnen wieder der Blickfang der Innenstadt. Am Sonnabend steigt dort das neunte Osterbrunnenfest mit Bühnenprogramm, Angeboten für Kinder und einer neuen Attraktion zum Stöbern.

Der Oederaner Osterbrunnen steht wieder – und mit ihm wächst die Vorfreude auf das Fest in der Innenstadt. Am Sonnabend, 21. März, steigt von 12 bis 17 Uhr zum neunten Mal das Osterbrunnenfest. Familien erwartet ein Nachmittag mit Musik, Tanz, Flohmarkt und Angeboten für Kinder.
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