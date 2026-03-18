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Das Duo Lied-Fass ist beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz zu erleben.
Das Duo Lied-Fass ist beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz zu erleben. Foto: Mario Hösel
Das Duo Lied-Fass ist beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz zu erleben.
Das Duo Lied-Fass ist beim Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz zu erleben. Foto: Mario Hösel
Rochlitz
Kunsthandwerk, Osterfest und Glocken: Erlebnisse in Rochlitz, Oederan und Freiberg
Redakteur
Von Julia Czaja
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Lust auf Kreatives, Ausgefallenes und luftige Höhen? Unsere vier Tipps für das Wochenende führen Sie vom Schloss Rochlitz über Oederan bis in den Freiberger Dom.

Kunsthandwerkermarkt Rochlitz: Der Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz ist weit über die Region hinaus bekannt und „hat Ungewöhnliches, Nützliches und Verrücktes zu bieten“, wie Mario Schuster von der Agentur „Markt-Wert“ verrät. Weshalb jedes Jahr hunderte Besucher hierher strömen. Am Samstag und Sonntag, 21. (11 bis 18 Uhr)...
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