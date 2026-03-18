Kunsthandwerk, Osterfest und Glocken: Erlebnisse in Rochlitz, Oederan und Freiberg

Rochlitz
Lust auf Kreatives, Ausgefallenes und luftige Höhen? Unsere vier Tipps für das Wochenende führen Sie vom Schloss Rochlitz über Oederan bis in den Freiberger Dom.
Kunsthandwerkermarkt Rochlitz: Der Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Rochlitz ist weit über die Region hinaus bekannt und „hat Ungewöhnliches, Nützliches und Verrücktes zu bieten“, wie Mario Schuster von der Agentur „Markt-Wert“ verrät. Weshalb jedes Jahr hunderte Besucher hierher strömen. Am Samstag und Sonntag, 21. (11 bis 18 Uhr)...
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