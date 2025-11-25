Oederan zeigt Milliarden-Banknoten – Ein Blick in Deutschlands Geschichte

Flöha
Es war eine Zeit des Wahnsinns: Ein Kilo Brot kostete 14 Millionen Mark, und die Stadtgirokasse Oederan druckte eine Banknote von 20 Milliarden. Zu erfahren bei einer Ausstellung im Webmuseum.
Es gab eine Zeit in Deutschland, in der das Geld durch Inflation fast stündlich an Wert verlor. So kostete im Oktober 1923 ein Kilo Brot 14 Millionen Mark. Die Kreditinstitute druckten das entsprechende Papiergeld dazu, darunter die Stadtgirokasse Oederan, die 1923 eine Banknote im Wert von 20 Milliarden Mark ausreichte.
