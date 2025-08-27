Oederaner Pool-Bauer: Private Wohlfühloase ist gefragt - diese Kosten sollte man einplanen

Flöha
Pools vor der eigenen Haustür und sogar im Innenbereich liegen im Trend. In Oederan sitzt mit Pumpen Veit ein europaweit tätiger Spezialist. Für seine Arbeit gibt es auch Auszeichnungen.
Der Firmensitz von Pumpen Veit in Oederan gleicht einer Schaltzentrale. Mit einem Mausklick kann Amadeus Veit Poolanlagen ansteuern und als Dienstleister tätig werden. Dabei checkt der Juniorchef der Firma den Betrieb der Pools, kann auf Parameter wie die Dosierung der Chemie und den reibungslosen Lauf der Systeme Einfluss nehmen. Das macht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.