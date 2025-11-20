„Es sind Mitmenschen“: Kunst im Knast - ein seltener Blick hinter Gefängnismauern in Oederan

In der Sonderschau im Museum am Markt Oederan zu sehen: La Ola-Welle heißt die Konstruktion, bei der sich alle Figuren rhythmisch bewegen, wird eine Figur bewegt. Bild: Christof Heyden

Von vier mit angeordneter Sicherungsverwahrung in Waldheim einsitzenden Gefangenen stammt der Beitrag Graffiti-Sommer 2024. Mit geometrischen Figuren auf Papier dem Thema annährend, wurden Arbeiten wie diese auf Holzflächen ausgeführt. Bild: Christof Heyden

Museumsleiterin Michaela Kruse begrüßt die Gäste zur Eröffnung der Sonderschau Frei:Klang. Bild: Christof Heyden

Die Holzschachspiel mit Figuren aus dem 3D-Drucker hat ein Insasse in Waldheim gefertigt. Bild: Christof Heyden

Jürgen Franke, Anstaltsleiter der JVA Chemnitz, berichtet von den kunsttherapeutischen Angeboten. Bild: Christof Heyden