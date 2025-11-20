„Es sind Mitmenschen“: Kunst im Knast - ein seltener Blick hinter Gefängnismauern in Oederan

Flöha
Die Weberei zeigt mit der aktuellen Sonderschau eine Lebenswelt, die der Öffentlichkeit verborgen bleibt: Was bewirken kunsttherapeutische Programme in sächsischen Justizvollzugsanstalten?
Leuchtende Aquarelle, filigrane Holzkunststücke und mechanische Spielkonstruktionen aber auch aufgearbeitete Kleidungsstücke rückt das Museum Die Weberei Oederan mit seiner Sonderausstellung in den Fokus. Die genreübergreifenden Arbeiten sind Kunststücke, die hinter Gefängnismauern entstanden sind. Seit dem Wochenende öffnet das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.