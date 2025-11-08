Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andreas Seltmann baut eines der Exponate der JVA Chemnitz zum Thema Mode und Kunst auf.
Andreas Seltmann baut eines der Exponate der JVA Chemnitz zum Thema Mode und Kunst auf. Bild: Christof Heyden
Andreas Seltmann baut eines der Exponate der JVA Chemnitz zum Thema Mode und Kunst auf.
Andreas Seltmann baut eines der Exponate der JVA Chemnitz zum Thema Mode und Kunst auf. Bild: Christof Heyden
Flöha
Knast und Kunst in Oederan: Sonderschau gewährt seltenen Einblick hinter Mauern
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Museum Die Weberei Oederan steht das Thema Haft erstmals im Fokus einer Ausstellung. Die Beiträge stammen von Inhaftierten. Interessant für Lost-Place-Fans: Zugleich geht es um das Stadtgefängnis.

Ab 16. November öffnet das Museums Die Weberei Oederan ein Fenster in eine Welt, die nur selten sichtbar wird. Gezeigt werden Werke, die in kunsttherapeutischen Programmen in Justizvollzugsanstalten entstanden sind. „Wir stellen eine Palette von Arbeiten der Bildenden Kunst, des textilen Gestaltens und handwerklicher Fertigkeiten vor“, so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
10.10.2025
2 min.
Web-Museum Oederan widmet sich der Frauenbewegung
Das Museum Die Weberei am Markt in Oederan.
Das Erlebnisformat Bild & Bohne geht in Oederan weiter. Es geht um Lebensgeschichte(n) der Stadt. Diesmal steht mit Louise Otto-Peters eine sozialkritische Schriftstellerin im Blickpunkt.
Christof Heyden
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
28.10.2025
4 min.
Magie zum Gruseltag: Mentalisten-Show erstmals zu Halloween in Oederan
Erika Wünsch, begründete die Konzertreihe und gestaltete sie bis 2023, Kristian Schulze folgte als Kulturmanager.
Oederan bietet seit 30 Jahren Stars und Newcomern ein Konzertpodium. Kristian Schulze betreut das Angebot. Was macht die Oederaner Konzertreihe so besonders, und was haben Gäste zu erwarten?
Christof Heyden
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
Mehr Artikel