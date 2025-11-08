Knast und Kunst in Oederan: Sonderschau gewährt seltenen Einblick hinter Mauern

Flöha
Im Museum Die Weberei Oederan steht das Thema Haft erstmals im Fokus einer Ausstellung. Die Beiträge stammen von Inhaftierten. Interessant für Lost-Place-Fans: Zugleich geht es um das Stadtgefängnis.
Ab 16. November öffnet das Museums Die Weberei Oederan ein Fenster in eine Welt, die nur selten sichtbar wird. Gezeigt werden Werke, die in kunsttherapeutischen Programmen in Justizvollzugsanstalten entstanden sind. „Wir stellen eine Palette von Arbeiten der Bildenden Kunst, des textilen Gestaltens und handwerklicher Fertigkeiten vor“, so...
