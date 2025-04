Oederans Bürgermeister Steffen Schneider zum Tag der erneuerbaren Energien: „Ich habe Zweifel, ob das so zeitgemäß ist“

Der Tag der erneuerbaren Energien wurde in Oederan erfunden und verbreitete sich bundesweit. Doch zum 30. Jubiläum wurden Zweifel laut. Ist die Erfolgsgeschichte in der „Energiesparstadt“ zu Ende?

Wird es in Oederan demnächst einen Tag der erneuerbaren Energien ohne erneuerbare Energien geben? So weit will in der Stadt niemand gehen. Doch Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) machte bei der Eröffnung am Samstag klar, dass neue Ideen gesucht werden: „Ich habe meine Zweifel, ob das Konzept in der jetzigen Form noch zeitgemäß...