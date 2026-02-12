Ohne Fleisch, mit Genuss: Kochabende in Augustusburg zeigen neue Wege

Im Augustusburger Lehngericht wird gemeinsam gekocht – vegetarisch oder vegan. Die Abende bringen Fleischesser und Pflanzenfans an einen Tisch und zeigen, wie Genuss auch ohne Fleisch gelingt. Eine Reportage aus der Küche.

An der großen Kücheninsel im Augustusburger Lehngericht wird geschält, geschnitten und geplaudert. Unter dem Motto „Das Lehni kocht – gemeinsam" treffen sich Menschen allen Alters, um zu kochen und Gemeinschaft zu erleben. Regelmäßig veranstaltet der Verein „Auf weiter Flur" Koch- oder Backevents. Jeder ist eingeladen, um Anmeldung...