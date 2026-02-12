MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nadine Knödler und Charlotte Werner (v.l.) haben sich vor einigen Jahren für die vegetarische Ernährung entschieden.
Nadine Knödler und Charlotte Werner (v.l.) haben sich vor einigen Jahren für die vegetarische Ernährung entschieden. Bild: Claudia Dohle
Rund um die große Kochinsel im Augustusburger Lehngericht gibt es Platz und Arbeit für jeden Teilnehmer.
Rund um die große Kochinsel im Augustusburger Lehngericht gibt es Platz und Arbeit für jeden Teilnehmer. Bild: Claudia Dohle
Regelmäßig finden im Augustusburger Lehngericht Kochveranstaltungen statt.
Regelmäßig finden im Augustusburger Lehngericht Kochveranstaltungen statt. Bild: Claudia Dohle
Nach dem Kochen wird im Augustusburger Lehngericht gemeinschaftlich gegessen. Foto: Claudia Dohle
Nach dem Kochen wird im Augustusburger Lehngericht gemeinschaftlich gegessen. Foto: Claudia Dohle Bild: Claudia Dohle
Nadine Knödler und Charlotte Werner (v.l.) haben sich vor einigen Jahren für die vegetarische Ernährung entschieden.
Nadine Knödler und Charlotte Werner (v.l.) haben sich vor einigen Jahren für die vegetarische Ernährung entschieden. Bild: Claudia Dohle
Rund um die große Kochinsel im Augustusburger Lehngericht gibt es Platz und Arbeit für jeden Teilnehmer.
Rund um die große Kochinsel im Augustusburger Lehngericht gibt es Platz und Arbeit für jeden Teilnehmer. Bild: Claudia Dohle
Regelmäßig finden im Augustusburger Lehngericht Kochveranstaltungen statt.
Regelmäßig finden im Augustusburger Lehngericht Kochveranstaltungen statt. Bild: Claudia Dohle
Nach dem Kochen wird im Augustusburger Lehngericht gemeinschaftlich gegessen. Foto: Claudia Dohle
Nach dem Kochen wird im Augustusburger Lehngericht gemeinschaftlich gegessen. Foto: Claudia Dohle Bild: Claudia Dohle
Flöha
Ohne Fleisch, mit Genuss: Kochabende in Augustusburg zeigen neue Wege
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Augustusburger Lehngericht wird gemeinsam gekocht – vegetarisch oder vegan. Die Abende bringen Fleischesser und Pflanzenfans an einen Tisch und zeigen, wie Genuss auch ohne Fleisch gelingt. Eine Reportage aus der Küche.

An der großen Kücheninsel im Augustusburger Lehngericht wird geschält, geschnitten und geplaudert. Unter dem Motto „Das Lehni kocht – gemeinsam“ treffen sich Menschen allen Alters, um zu kochen und Gemeinschaft zu erleben. Regelmäßig veranstaltet der Verein „Auf weiter Flur“ Koch- oder Backevents. Jeder ist eingeladen, um Anmeldung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
4 min.
Mit Nadel und Fantasie: Das sind die besten Faschingsideen fürs Kostüme-Update aus Augustusburg
Melanie Dechant und Henriette Helmstedt v.l. zeigen im Augustusburger Lehngericht, wie man aus Kleidung Faschingskostüme machen kann.
Im Lehngericht Augustusburg dreht sich alles um Faschingskostüme: Statt neu zu kaufen, setzt der Upcycling-Workshop auf Reparieren, Umarbeiten und kreative Ideen – mit Stoffresten und Fundstücken.
Claudia Dohle
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
12.01.2026
1 min.
Foto-Workshop in Augustusburg: Analoge Fotografie unter „Grünlicht“
Patrick Will hat bereits einige Workshops im Augustusburger Lehngericht angeboten.
Analoge Fotografie neu gedacht: Ab 20. Februar findet im Lehngericht Augustusburg ein kostenloser Workshop mit pflanzlichen Methoden statt.
Claudia Dohle
Mehr Artikel