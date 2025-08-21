Open Air in Oederan: Das macht der „Steiger“ in Börnichen

Flöha
Großereignis im kleinen Börnichen: Am Wochenende geht das Open Air „Insects and Spiders“ über die Waldbühne im Park. Die Macher haben sich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Sie heißen „Dirty Blondes“, „Velvet Thunder“ und „Halblaut“. Und sie rocken die Waldbühne. Freitag und Samstag steht der Park in Börnichen im Zeichen des alljährlichen Open Airs.
